Ue, Gentiloni “Serve una risposta europea per la competitività”

DAVOS (SVIZZERA) (ITALPRESS) – "L'industria europea ha davanti a sé una sfida di competitività, che ci deriva da un fattore che non sarà risolto in breve tempo: la differenza nei costi energetici rispetto ad altri attori economici globali, come gli Stati Uniti". Lo ha detto il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, a margine del World Economic Forum, a Davos. "L'Inflation Reduction Act statunitense contiene elementi che dobbiamo considerare. Non serve una risposta europea all'IRA, ma una risposta europea ai nostri problemi di competitività – ha proseguito Gentiloni -. Abbiamo tanti vantaggi, ma anche uno svantaggio legato ai costi dell'energia". – foto Agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). sat/red 19-Gen-23 11:29