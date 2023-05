Un nuovo Mondadori Bookstore apre nel Centro Commerciale Palermo Nuova Città

PALERMO (ITALPRESS) – Mondadori Store aprirà domani una nuova libreria a Palermo, nel Centro Commerciale Palermo Nuova Città. La libreria si estende su una superficie di 130 metri quadrati ed è situata al piano terra dello shopping center ubicato a nord del capoluogo siciliano. La nuova apertura va ad ampliare la già estesa rete di Mondadori Store presente sul territorio, mettendo a disposizione del pubblico un nuovo polo dedicato al mondo dei libri, della cultura e dell’intrattenimento.

“A 10 anni dall’apertura della Libreria Mondadori Flaccovio presso il Centro Commerciale Forum e dopo la nascita di una Libreria Mondadori Flaccovio al Sanlorenzo Mercato e di un altro punto vendita in centro in Via Roma 270, con il mio socio Maurizio Iacona, ci siamo resi conto di quanto Palermo avesse ancora “bisogno” di coprire alcune aree con nuovi presidi culturali”, ha commentato Giuseppe Flaccovio, affiliato alla rete Mondadori Store.

Il nuovo Mondadori Bookstore offre una vasta selezione di titoli, all’incirca 15 mila, dai grandi classici alla fiction, senza dimenticare i giovani lettori con il format We are Junior, che include giochi didattici e illustrati per stimolare la loro fantasia con le storie più curiose, e l’innovativo reparto dedicato al fenomeno dei manga e dei fumetti Just Comics. Ad ampliare l’offerta dello store è presente anche un’area dedicata alla cartoleria insieme a gift box, gift card e una selezione di eReaders.

“Il Mondadori Bookstore di Palermo Nuova Città è a servizio dei lettori anche online: i clienti potranno essere aggiornati su tutte le iniziative e gli eventi previsti attraverso le pagine Facebook e Instagram. Inoltre, potranno entrare in contatto con la libreria attraverso i servizi digitali di Mondadoristore.it per verificare la disponibilità di un libro, ordinarlo e ritirarlo in negozio, scegliendo da un catalogo di oltre 1 milione di titoli. La libreria mette a disposizione di tutti i clienti anche servizi di ordine via telefono”, si legge in una nota.

