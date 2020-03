Un nuovo padiglione per l’appuntamento con Ecomondo e Key Energy

RIMINI (ITALPRESS) – Il "Green Deal", la nuova politica economica europea, trovera' piena accoglienza dal 3 al 6 novembre prossimi alla Fiera di Rimini in occasione della 24ma edizione di Ecomondo, il salone internazionale leader per le tecnologie ambientali e della 14a Key Energy dedicata alle energie rinnovabili, smart cities ed efficienza energetica. Un ruolo chiave giocato dalle due fiere anche grazie agli strumenti di alta conoscenza, in forma di seminari e convegni. Intanto Italian Exhibition Group annuncia ue determinanti novita', strutturali e contenutistiche, che schiuderanno alle aziende ulteriori livelli di business. A novembre le due fiere potranno infatti contare su un nuovo padiglione allestito per dare risposta ai clienti che aderiscono sempre piu' numerosi. Per loro uno spazio di 9mila metri quadri lordi aggiuntivi che sorgera' sul lato ovest del quartiere fieristico riminese. Il nuovo padiglione A8 sara' collegato direttamente con i padiglioni A7 e C7 e sara' realizzato con materiali a basso impatto ambientale. E ancora, all'interno di Key Energy sara' varata Lumiexpo, una sezione dedicata a "smart spaces" e tecnologie "people centric": i fattori di sviluppo strategico delle tecnologie digitali si baseranno sull'idea di spazi intelligenti incentrati sulle persone e cioe' sui loro bisogni, quando e dove serve, con la massima attenzione alla riduzione dei consumi energetici e all'impatto ambientale. Una concreta opportunita' di connessione tra chi compra, chi gestisce e chi applica tecnologie integrate in sistemi intelligenti per migliorare l'efficienza energetica e la sicurezza degli ambienti costruiti, dagli edifici alle citta', alle industrie evolute. (ITALPRESS). ads/com 12-Mar-20 15:07