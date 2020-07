Un unico biglietto per il Salinas, l’Orto Botanico di Palermo e il museo Doderlein

Il museo archeologico regionale “Antonio Salinas”, l’Orto Botanico di Palermo e il museo zoologico Doderlein dall’uno settembre potranno essere visitati acquistando un unico biglietto.

E’ il risultato di un accordo voluto dall’assessorato regionale dei Beni Cultuali e dell’Identità Siciliana e dall’Università degli Studi di Palermo, sottoscritto dalla direttrice del Museo Archeologico Antonio Salinas, Caterina Greco e dal direttore del Centro Servizi Sistema Museale dell’Università di Palermo, Paolo Inglese.

“L’accordo sancisce una collaborazione stabile tra assessorato e Università nel campo della fruizione dei beni culturali. E’ tempo – sottolinea l’assessore Alberto Samonà – di attivare tutte le misure possibili per far ripartire la cultura, a partire dalla valorizzazione dei luoghi che costituiscono il nostro patrimonio storico, per realizzare percorsi virtuosi e proposte attrattive L’accordo appena sottoscritto, che si muove nella direttrice di rafforzamento della collaborazione interistituzionale tracciata dal governo Musumeci, avvia un percorso di collegamento tra centri di alto valore simbolico che avrà anche notevole incidenza anche nella capacita’ di ottimizzare l’accesso alle possibili risorse”.

“Questa sinergia istituzionale – commenta il Rettore dell’Università degli Studi di Palermo, Fabrizio Micari – ha l’obiettivo di creare un percorso culturale accessibile con un unico biglietto che permetterà ai visitatori di godere delle bellezze artistiche, storiche, scientifiche e naturali di luoghi simbolo della nostra città, le cui radici risaltano dal passato ad oggi e verso il futuro in tutta la loro imponenza”.

“Il biglietto cumulativo Orto-Salinas, disponibile dal primo settembre 2020 – dice Caterina Greco, Direttrice del Museo Salinas – è la prima card interistituzionale realizzata tra un museo regionale ed altro ente ed apre la via ad una forma di collaborazione concreta e coordinata nella valorizzazione del patrimonio culturale della Sicilia”.

“Che Orto Botanico, Doderlein e Salinas, che fu Museo della Regia Università di cui proprio Salinas fu rettore nel 1903-1904, divengano il nucleo di una nuova rete museale – fa eco Paolo Inglese, direttore del sistema museale dell’Università di Palermo – è per il SiMuA, elemento essenziale di un percorso strategico che mira alla creazione di una rete Museale più ampia, che veda Università, Regione, Comune di Palermo e Musei Privati, come la Fondazione Butera, collaborare per dar vita a un polo museale di straordinario valore culturale”.