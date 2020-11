Una donna maori ministro degli Esteri della Nuova Zelanda. Lo ha deciso il primo ministro Jacinda Ardern che ha nominato Nanaia Mahuta, è la prima volta che accade. Il nuovo governo, composto da 20 membri e definito dalla premier “incredibilmente diversificato”, presterà giuramento venerdì.

“Nanaia (Mahuta, ndr) ha maturato esperienza nel suo ultimo mandato. E’ una persona che costruisce relazioni fantastiche molto rapidamente e questo è un elemento chiave nelle relazioni estere” – ha detto Ardern durante una conferenza stampa a Wellington che è stata trasmessa in streaming dal vivo sui social media. Il partito laburista della Ardern ha conquistato 64 seggi nelle elezioni di ottobre.

Mahuta è una parlamentare del collegio elettorale di Hauraki-Waikato. E’ stata ministro per lo sviluppo dei Maori e ministro per il governo locale nel primo mandato del governo della Ardern che si è concluso il mese scorso. “Sono entusiasta di questa squadra”, ha detto Ardern. La premier ha anche nominato Grant Robertson come suo vice e Andrew Little come ministro della Salute. Chris Hipkins è stato scelto come ministro per la risposta Covid-19. ”I prossimi tre anni saranno molto complicati per la Nuova Zelanda”, ha detto la premier. ”Con la situazione mondiale che va peggiorando, noi non saremo immuni dagli effetti che il coronavirus sta producendo nel mondo” – ha aggiunto.