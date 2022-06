A ‘Una marina di libri’ il romanzo della messinese Annalisa Baeli

Nap – Non avere paura, romanzo d’esordio di Annalisa Baeli, scrittrice d’origine messinese ma Svizzera d’adozione, sarà presentato in anteprima nazionale, nel corso di Una Marina di Libri, kermesse palermitana dedicata al mondo dell’editoria e giunta ormai alla tredicesima edizione. L’appuntamento è per sabato 11 giugno alle ore 16, presso lo Spazio Ponente, all’interno di Villa Filippina.

L’autrice sarà presente e venerdì 10 dalle 15 alle 19, sabato 11 dalle 19 alle 21,30 e domenica 12 dalle 10,30 alle 12 per incontrare i lettori e firmare le copie del suo romanzo, edito dalla Pav.

Nap – Non avere paura non è solo un romance, è anche un romanzo di formazione che, attraverso le vicende di Jamie e Logan, accompagna il lettore alla scoperta delle proprie paure, dei propri limiti. Ed è da questa conoscenza e dalla consapevolezza che ne deriva che si può capire come dare il massimo e affrontare al meglio tutte le avversità e le occasioni che la vita offre. Quella raccontata da Nap è una storia di piccole conquiste quotidiane, ma anche di grandi battaglie contro quei demoni che, nella maggior parte dei casi, impediscono il raggiungimento dei propri obiettivi. E sarà quel Nap che Jamie ripete a sé stessa a diventare, anche per il lettore, l’incitamento perfetto per andare oltre, per superare i propri limiti e trovare finalmente quel coraggio per raggiungere i propri obiettivi e trasformare i sogni in realtà.