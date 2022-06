Under 21 agli Europei, ad Ascoli 4-1 all’Irlanda

ASCOLI PICENO (ITALPRESS) – Con una prova di forza autorevole l'Italia Under 21 schianta 4-1 l'Irlanda e si qualifica direttamente per la fase finale degli Europei di categoria in programma a giugno 2023. Ad Ascoli Piceno gli azzurrini dominano i pari età dell'Eire, secondi in classifica e qualificati per i playoff, in quello che era uno spareggio per il primo posto con due risultati su tre favorevoli ai ragazzi del ct Nicolato. In campo al Del Duca non c'è storia e nel primo tempo è l'Italia a tenere il pallino del gioco. Dagli sviluppi di un piazzato, al 20' l'arbitro ungherese Bogar assegna un calcio di rigore agli azzurrini per un'ingenua trattenuta su Okoli. Come già accaduto contro la Svezia, dal dischetto va Rovella e non sbaglia. Forte del vantaggio, la Nazionale gioca sul velluto e viene spinta dai 4.450 spettatori che hanno risposto presente in un pomeriggio così importante per le sorti dell'Under 21, che nonostante aver dimostrato di essere nettamente superiore alle rivali del girone, si era ritrovata a dover difendere all'ultima giornata il primo posto. Al 35' arriva il raddoppio, frutto di una bella giocata personale di Cambiaghi che converge verso il centro ed esplode un destro a incrociare che non lascia scampo al portiere irlandese. Si va a riposo sul 2-0, ma pronti-via nella ripresa e l'Italia colpisce ancora, stavolta su una grave disattenzione difensiva dell'Irlanda che consente a Pietro Pellegri di trovare la via del gol con una zampata da due passi a porta vuota. Intorno all'ora di gioco gli ospiti la riaprono su rigore: Coventry è freddo contro Plizzari e accorcia sul 3-1, anche se per i biancoverdi risulta impossibile segnare altri tre gol senza subirne. All'85' gli azzurrini la chiudono definitivamente con il gol facile in appoggio del palermitano Quagliata, primo gol per lui in Under 21 e poker servito. L'Italia scaccia così via la paura di vanificare sul più bello il percorso nelle qualificazioni e stacca il biglietto per la rassegna continentale, per la quale il 18 ottobre saranno sorteggiati i gironi. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). spf/ari/red 14-Giu-22 19:37