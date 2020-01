UNESCO, I PORTICI DI BOLOGNA CANDIDATI ALLA LISTA PATRIMONIO UMANITÀ

ROMA (ITALPRESS) – Il Consiglio Direttivo della Commissione Nazionale Italiana per l'Unesco, che si e' riunito questa mattina presso la sede del MiBACT, ha deliberato la presentazione della candidatura dei Portici di Bologna alla Lista del Patrimonio Mondiale per il 2020 con esito finale nel 2021. I Portici di Bologna rappresentano un bene seriale costituito da 12 elementi, selezionati nell'ambito dei 62 chilometri di portici della citta', localizzati sia al centro che nelle aree piu' periferiche. La decisione di presentare la candidatura per la Lista del Patrimonio Mondiale riconosce i Portici di Bologna come il risultato eccellente di un sistema di regolamentazione urbanistica delineato nel corso di nove secoli e come un modello architettonico e al tempo stesso sociale, un luogo di integrazione e scambio in cui i principali protagonisti della citta' (cittadini, visitatori, studenti) vivono e condividono idee e tempo. Nati e rimasti tuttora come proprieta' privata per uso pubblico, i portici vengono riconosciuti come un elemento identificativo della citta' di Bologna, sia dalla comunita' che dai visitatori, e sono un punto di riferimento per uno stile di vita urbano sostenibile, in cui gli spazi religiosi e civili e le abitazioni di tutte le classi sociali sono perfettamente integrate. (ITALPRESS). mgg/com 21-Gen-20 14:19