PALERMO (ITALPRESS) – UniCredit e la Cooperativa Progetto Natura hanno sottoscritto un accordo di filiera per facilitare l’accesso al credito e rafforzare le potenzialità di sviluppo delle aziende associate, sostenerne e promuoverne la crescita e la competitività. La Cooperativa Progetto Natura rappresenta la più grande filiera integrata del latte siciliano, nonché l’unica in Sicilia a garantire i prodotti della filiera di qualità controllata e tracciata dalla stalla alla tavola del consumatore; associa oltre 130 aziende operanti nel settore lattiero-caseario sparse in tutta la Sicilia, con una particolare concentrazione nell’Altopiano Ibleo, in provincia di Ragusa.

La Cooperativa detiene l’80% della produzione regionale di Ragusano DOP ed è specializzata nella produzione e commercializzazione dei formaggi della tradizione siciliana. I numeri della Cooperativa sono: 49 milioni di litri di latte commercializzati in un anno; 2 milione 400 mila litri di latte destinati ogni anno alla produzione di Ragusano DOP; 6 milioni di litri di latte destinati ogni anno alla produzione di Cosacavaddu Ibleo e altri formaggi tipici iblei; più di 40 mila forme di formaggio stagionate ogni anno.

Per Salvatore Malandrino, Regional Manager Sicilia di UniCredit, “l’accordo di filiera con la Cooperativa Progetto Natura conferma la nostra attenzione al comparto agroalimentare. Abbiamo rafforzato la nostra rete commerciale con la presenza di gestori e specialisti agribusiness dislocati in tutta la Regione e siamo impegnati ad offrire soluzioni su misura per le specifiche esigenze delle imprese, contribuendo così allo sviluppo del settore. Attraverso questa collaborazione, la nostra banca mira a facilitare l’accesso al credito per le imprese conferenti e a sostenere l’intero ciclo produttivo della filiera lattiero-casearia, in linea con la nostra vocazione di Banca fortemente radicata sul territorio”.

Giovanni Campo e Salvatore Cascone, rispettivamente Presidente e Direttore della Cooperativa Progetto Natura, insieme al responsabile finanziario Giorgio Ragusa, dichiarano: “Accogliamo con grande favore la sottoscrizione dell’accordo di filiera con UniCredit per il settore zootecnico. È un passo importante che facilita l’accesso al credito e rafforza le potenzialità di sviluppo delle aziende associate, sostenendone la crescita e la competitività. In un periodo complesso, segnato dai cambiamenti climatici e dal forte incremento dei costi energetici, la cooperativa è impegnata in un piano di sviluppo volto a garantire continuità e certezze nella valorizzazione del latte conferito dai soci. Il lancio sul mercato del latte certificato QS, secondo il disciplinare della Regione Sicilia, attraverso la collegata ‘Natura e Qualità’, con il marchio Ragusa Latte, ne è un risultato concreto. L’accordo di filiera con UniCredit rappresenta un’ulteriore opportunità per sostenere questo percorso di crescita, a beneficio della cooperativa e dei soci impegnati nella gestione e nel potenziamento delle proprie aziende”.

L’azione congiunta e sinergica tra le parti consentirà ad UniCredit di supportare le imprese associate valorizzando l’appartenenza alla filiera, che contribuirà a rendere più semplice e agevole l’accesso al credito. La banca rende disponibili prodotti e soluzioni su misura che coprono le esigenze di credito su tutta la filiera delle aziende associate a supporto degli investimenti, dei processi di adeguamento tecnologico e digitale e della trasformazione in ottica sostenibile.

