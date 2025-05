UniCredit e Unipa insieme per sviluppare nuovi talenti imprenditoriali

PALERMO (ITALPRESS) – Un’occasione concreta per trasformare le idee in progetti d’impresa e avvicinare il mondo accademico alle esigenze del mercato del lavoro: si è tenuta questa mattina presso il Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche (SEAS) dell’Università di Palermo l’ottava edizione del “Laboratorio sulla redazione di un business plan”.

L’iniziativa, frutto di una collaborazione consolidata con UniCredit, mira a rafforzare le competenze imprenditoriali degli studenti attraverso un percorso formativo pratico e orientato alla realtà. Gli studenti del Corso di Laurea magistrale in Scienze economico-aziendali, iscritti all’insegnamento di Strategie e politiche aziendali hanno presentato le loro idee di business di fronte a un panel di esperti provenienti da UniCredit e UniGens. Tra gli interventi, quelli di Sabrina Cannella, Vincenzo Evola, Fabio Luparello, Alessandra Priolo e Teresa Adragna hanno fornito un contributo prezioso di expertise e valutazione tecnica.

“Abbiamo pensato a questo laboratorio ormai da diversi anni con UniCredit proprio per dare la possibilità ai ragazzi di confrontarsi con dei tecnici che per mestiere valutano piani di fattibilità d’impresa, con l’idea di ricevere dei suggerimenti e delle critiche costruttive per perfezionare le loro skills proprio nel processo di redazione di un efficace business plan – ha affermato Marcantonio Ruisi, direttore del Dipartimento SEAS – . Quindi investiamo molto in queste partnership, in queste collaborazioni. Il nostro Dipartimento di Scienze Economiche Aziendali e Statistiche tiene questa modalità di collaborazione per poter appunto favorire la formazione e quindi il training delle competenze dei nostri studenti. Oggi abbiamo 25 ragazzi che si sono divisi in diversi gruppi, ognuno ha presentato un progetto d’impresa, devo dire la verità sono idee che hanno anche una loro effettiva praticabilità nel mercato e spero che effettivamente alcuni di loro possano magari anche partecipando alla nostra Business Plan Competition che è di imminente lancio, la StartCup Palermo, possono realmente avviare questi progetti imprenditoriali e quindi rimanere in Sicilia investendo le loro competenze e la loro attività professionale proprio qui nella nostra terra”.

Dalla prospettiva della banca, Vincenzo Evola, Responsabile Territorial Development Sicilia di UniCredit, ha aggiunto: “L’idea nasce da una collaborazione oramai pluriennale con l’Università di Palermo, in modo particolare con il professore Ruisi, che ha lanciato da tempo un’iniziativa tesa a stimolare quelle che sono le progettualità da parte degli studenti, quindi progettualità imprenditoriali, e a cui siamo chiamati a collaborare dando il nostro contributo attraverso la Banking Academy della Banca, quindi con i nostri volontari di competenza, al fine di arricchire in termini di competenze il progetto e siamo qui per dare appunto il nostro contributo ed in particolare per dare quella che è la visione della banca sui business plan che sono stati redatti dai ragazzi. È un’iniziativa che riteniamo molto importante ed è per questo che anche quest’anno siamo qui presenti, perché dare il nostro contributo per aumentare quelle che sono le competenze del territorio e stimolare la nascita di nuove imprese è per noi di fondamentale importanza”.

Questa collaborazione dimostra concretamente come sinergie tra mondo accademico e realtà imprenditoriali possano generare valore aggiunto per il territorio, offrendo agli studenti non solo conoscenze teoriche, ma anche un’esperienza diretta e un’opportunità di crescita professionale. In un contesto economico sempre più competitivo, iniziative come il “Laboratorio sulla redazione di un business plan” rappresentano un investimento strategico per la formazione di nuovi protagonisti dell’imprenditorialità locale.

