Unicredit, il 2 aprile a Catania l’inaugurazione di un parco esterno centro per disabili

CATANIA (ITALPRESS) – Nel cuore di Catania, il Centro Diurno Mario e Bruno de Luca, in via Plebiscito 201, si prepara ad accogliere l’evento “AUT-E(n)ticamente” in occasione della Giornata Mondiale sulla Consapevolezza e Sensibilizzazione dell’Autismo.

L’iniziativa si terrà il prossimo 2 aprile 2025, alle ore 10.30. Il Centro Diurno basa la sua azione su alcuni valori inalienabili e indistruttibili, come l’etica nell’azione sociale e la dignità di ogni persona. L’iniziativa rappresenta un momento di incontro e condivisione, con l’obiettivo di promuovere l’inclusione sociale e sensibilizzare sul tema dell’autismo. Il focus dell’evento sarà incentrato sui valori di etica e dignità, principi fondamentali che guidano l’azione sociale quotidiana, sulle orme di Bruno De Luca e dall’amore smisurato per suo figlio Mario.

Un momento centrale dell’evento sarà l’inaugurazione del Parco esterno del Centro Diurno, ristrutturato grazie ai Fondi della Carta Etica UniCredit. Questo nuovo spazio, progettato per favorire l’integrazione e il benessere, sarà un luogo di socializzazione per i ragazzi del centro e le loro famiglie.

“UniCredit è da sempre vicina alle esigenze del territorio – ha sottolineato Salvatore Malandrino, Regional Manager Sicilia di UniCredit – fornendo un contributo concreto alle necessità delle comunità in cui opera. La nostra donazione è stata resa possibile grazie a UniCreditCard Flexia Etica, collegata ad un progetto etico. La carta etica prevede che il due per mille delle spese effettuate dai clienti vada ad alimentare, senza alcun onere a carico del titolare della carta, uno specifico Fondo le cui disponibilità sono destinate a diverse iniziative e progetti di solidarietà portate avanti da organizzazioni senza scopo di lucro, che si prefiggono obiettivi socialmente utili. Dal 2011 ad oggi, attraverso la nostra carta etica, la banca ha assegnato in Sicilia oltre 2,5 milioni di euro a 211 progetti di onlus che operano nell’isola”.

Il simbolo dell’incontro sarà la Panchina Blu, realizzata dall’artista Turi Papale il 2 aprile dello scorso anno, quale segno tangibile di accoglienza e inclusione. L’evento, che coinvolgerà istituzioni, famiglie e cittadini, offrirà un’opportunità di riflessione e un invito all’azione per promuovere una maggiore inclusione sociale, oltre a essere un’occasione di confronto per approfondire le tematiche legate all’autismo.

Il Centro diurno Mario e Bruno de Luca è promosso dalla Cooperativa Villaggio del Magnificat e si avvale della collaborazione dell’associazione comunità Papa Giovanni XXIII, l’associazione Un futuro per l’autismo, l’Associazione Autismo Oltre, l’Associazione Città dei Ragazzi – Catania, l’Associazione Nessuno Escluso, l’Associazione Spazio47, l’Associazione ERIS e l’Impresa Sociale Keras.

