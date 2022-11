Unicredit, inaugurata la filiale Catania Rapisardi

CATANIA (ITALPRESS) – E’ stata inaugurata oggi la filiale Catania Rapisardi di UniCredit, che adesso opera nei nuovi locali di viale Mario Rapisardi 399, nel capoluogo etneo.

Alla cerimonia di inaugurazione della filiale hanno partecipato Salvatore Malandrino, Responsabile Regione Sicilia di UniCredit, oltre ai rappresentanti delle istituzioni locali e a numerosi clienti.

“Le filiali restano centrali nel nostro modello di servizio, che prevede la massima integrazione tra tutti i canali della banca, da quelli tradizionali all’online banking, dal mobile alla consulenza in remoto – ha sottolineato Salvatore Malandrino -. Il nostro modello di business contempla da un lato una forte accelerazione della digitalizzazione e contemporaneamente il mantenimento di un presidio fisico in cui la filiale, adeguatamente rinnovata negli spazi e nella tecnologia, continua a rappresentare il luogo in cui i nostri clienti possono fruire di servizi e consulenza dedicata e l’inaugurazione di oggi dei nuovi locali della filiale Catania Rapisardi ne è la concreta dimostrazione”.

Sono 8 le persone della squadra di Catania Rapisardi, guidate dal Direttore di filiale Giovanni Minardi, è stato sottolineato nel corso della cerimonia. Consulenti specializzati in investimenti e finanziamenti a privati e consulenti di agenzia, è stato spietato, che seguiranno i clienti nelle transazioni più complesse e nella consulenza sui prodotti di base in modo flessibile e limitando i tempi di attesa.

L’operatività giornaliera, è stato reso noto, è ampiamente supportata dalle più avanzate tecnologie, come la cassa veloce e l’Area self aperta 24 ore su 24, 7 giorni su 7, con la presenza di 4 ATM evoluti che, oltre alle consuete operazioni di prelevamento, consentono anche l’accesso alle operazioni di versamento di contanti e di assegni e a diverse funzioni di pagamento.

foto ufficio stampa Unicredit

(ITALPRESS).