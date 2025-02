UniCredit sottoscrive accordi di filiera nel settore olivicolo

PALERMO (ITALPRESS) – UniCredit ha sottoscritto accordi di filiera nel settore olivicolo al fine di facilitare l’accesso al credito delle imprese associate. In dettaglio, si legge in una nota, gli accordi di filiera sono stati stipulati con Geolive Belìce, Oleum Sicilia e Olioliva OP Soc. Coop. Nei mesi scorsi UniCredit aveva già sottoscritto un accordo di filiera con O.R.O. Sicilia Organizzazione Regionale Olivicoltori Siciliani, che associa diversi operatori del settore olivicolo, impegnati nella produzione e commercializzazione di olio extra vergine di oliva, sostenendoli in tutte le fasi del ciclo produttivo.

La Geolive Belice è un’azienda che vanta un’esperienza di oltre 70 anni nella lavorazione e commercializzazione della Nocellara del Belice D.O.P. Grazie ai recenti investimenti produttivi e tecnologici è in grado di assicurare la massima qualità della cultivar Nocellara del Belice D.O.P. sia nel settore del semilavorato che del prodotto confezionato. Il know how acquisito dal management e da tutto il personale ha consentito all’azienda di poter soddisfare anche le esigenze più specifiche, richieste da mercati come quello degli Usa, dell’Australia, dell’Europa. L’azienda conta oggi circa 200 conferitori.

Oleum Sicilia è una organizzazione di produttori olivicoli siciliani che riunisce oltre 2300 aziende agricole singole e oltre 600 associate sotto altre cooperative aderenti. I conferitori sono prevalentemente delle province di Palermo, Trapani e Agrigento.

Olioliva OP Soc. Coop. è un’organizzazione di produttori olivicoli siciliani che riunisce oltre 2000 aziende agricole. I conferitori sono prevalentemente della province di Agrigento e Palermo. Cura tutto il processo di tracciabilità e conferimento, su diversi frantoi di riferimento sul territorio, ottenendo prodotto certificato IGP e DOP Val di Mazara e mono cultivar, che poi vengono imbottigliati sotto diverse brand ed etichette a livello nazionale.

“Gli accordi di filiera stipulati in questi giorni confermano la nostra grande attenzione al settore olivicolo – sottolinea

Salvatore Malandrino, Regional Manager Sicilia di UniCredit -. Abbiamo rafforzato la nostra rete commerciale con la presenza di gestori e specialisti Agribusiness dislocati in tutta la regione offrendo soluzioni su misura per le specifiche esigenze delle imprese e contribuendo così allo sviluppo del settore. Attraverso questo accordi vogliamo facilitare l’accesso al credito per le imprese associate e ciò è in linea con il nostro ruolo di Banca fortemente radicata sul territorio”.

L’azione congiunta e sinergica tra le parti, si legge nella nota, consentirà ad UniCredit di supportare le imprese associate valorizzando l’appartenenza alla filiera, che contribuirà a rendere più semplice e agevole l’accesso al credito. UniCredit con la terza edizione di “UniCredit per l’Italia”, per un valore complessivo di 10 miliardi di euro, di cui un plafond di 1 miliardo di euro è dedicato al settore Agribusiness, si è impegnata a rinnovare la gamma di strumenti di sostegno per il settore, da affiancare al tradizionale supporto creditizio con un assetto rinnovato della propria rete che presenta gestori e specialisti Agribusiness dislocati su tutto il territorio. La banca rende disponibili prodotti e soluzioni specifiche che coprano le esigenze di credito su tutta la filiera delle aziende associate a supporto degli investimenti, dei processi di adeguamento tecnologico e digitale e della trasformazione in ottica sostenibile, evidenzia la nota.

