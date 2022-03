Unioncamere Sicilia: tre webinar su E-Commerce e internazionalizzazione

Come operare in un contesto di globalizzazione delle imprese e di commercio universale attraverso piattaforma di E-commerce, esigenza che le aziende siciliane sentono in modo sempre più forte. Unioncamere Sicilia, nell’ambito del Progetto Sei – Sostegno all’Export dell’Italia, in collaborazione con NIBI, la Business School di Promos Italia, propone un ciclo di incontri sull’internazionalizzazione d’impresa. Appuntamenti il 10 e 24 marzo e il 7 aprile.

Tre incontri formativi sulle principali tematiche dell’internazionalizzazione d’impresa, con l’obiettivo di approfondire gli argomenti chiave (e-commerce, aspetti doganali, supply chain, Incoterms) per approcciare in maniera consapevole e strutturata i mercati esteri e competere nel panorama internazionale. Gli appuntamenti sono tutti in modalità on line. Ogni sessione avrà una durata di 3 ore. Saranno presenti il presidente di Unioncamere Sicilia Pino Pace e il segretario generale Santa Vaccaro.

Il primo incontro di giovedì 10 marzo sarà dedicato a “E-Commerce per l’internazionalizzazione: i fondamentali”, con la partecipazione di Giorgio Michelangelo Fabbrucci, docente Nibi in digital marketing e e-commerce, esperto di marketing e strategie digitali complesse, opera nel campo del marketing e della comunicazione digitale dal 2005.

Il secondo incontro di giovedì 24 marzo verterà su “Le operazioni relative all’e-commerce: aspetti doganali e logistici della vendita e del reso”, con la presenza di Enrico Calcagnile, docente NIBI, avvocato con studio a Torino, esperto in commercio estero con particolare riferimento a tecnica e legislazione doganale (tariffa origine e pianificazione doganale), applicazione dell’Iva negli scambi con l’estero, e scambi intracomunitari.

Infine, giovedì 7 aprile incontro su “Gestione integrata della supply chain e risvolti fiscali ed operativi nell’utilizzo degli incoterms”, con la partecipazione di Giuseppe De Marinis, docente NIBI nell’ambito dei corsi in materia di strategie doganali, logistica e trasporti. Senior partner dello studio Tupponi, De Marinis, Russo & Partners e amministratore di Commercioestero Srl. Dal 2001, libero professionista e consulente in contrattualistica internazionale, diritto e tecnica doganale, fiscale e dei trasporti internazionali. Assiste imprese in Italia e all’estero nella fase di predisposizione e negoziazione di contratti internazionali e nella costituzione di società.