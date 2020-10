Unioni omosessuali, il vescovo di Frascati: “Pongono molti problemi”

“La Chiesa cattolica sostiene che l’eventuale legalizzazione delle unioni omosessuali pone parecchi problemi sia sul piano del diritto e della dottrina, sia sul piano della pastorale ecclesiale”. Lo sottolinea monsignor Raffaello Martinelli, vescovo di Frascati, commentando le parole del Papa a favore delle unioni civili per le coppie omosessuali.

“L’eventuale copertura legale per le coppie dello stesso sesso, sia, in ogni caso, ben diversa dal matrimonio”, prosegue Martinelli in un documento destinato ai fedeli della sua diocesi. Premettendo che “le persone omosessuali hanno il diritto di essere rispettate come ogni altra persona”, monsignor Martinelli ricorda che il Catechismo della Chiesa Cattolica richiama gli omosessuali alla “santità” e alla “castità”.

Il vescovo riporta infine nella nota il paragrafo del Catechismo nel quale si sottolinea che “gli atti di omosessualità sono intrinsecamente disordinati. Sono contrari alla legge naturale” e “in nessun caso possono essere approvati”. (Nella foto monsignor Martinelli con Benedetto XVI)