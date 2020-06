Universita’ e Covid, rischio crollo immatricolazioni soprattutto al Sud

ROMA (ITALPRESS) – In seguito ai possibili effetti dell'emergenza sanitaria del Coronavirus potrebbe registrarsi un vistoso calo di immatricolazioni all'Universita'. L'allarme, secondo la Svimez, potrebbe interessare soprattutto il Mezzogiorno. Al 2020 si stimano approssimativamente 292.000 maturi al Centro Nord e circa 197.000 al Mezzogiorno. Si e' poi provveduto a stimare l'impatto della crisi economica sul tasso di passaggio scuola/universita'. La precedente crisi ha evidenziato una elevata elasticita' di tale tasso all'indebolimento dei redditi delle famiglie soprattutto nel Mezzogiorno. Alla luce di cio' si stima una riduzione del tasso di proseguimento di 3,6 punti nel Mezzogiorno e di 1,5 nel Centro-Nord. Replicando quindi lo schema che si e' manifestato all'indomani della crisi 2008-2009 e nell'ipotesi di un peggioramento dei tassi di passaggio Scuola-Universita' ai livelli degli anni precedenti, si e' stimato che la diminuzione degli immatricolati su scala nazionale ammonti a circa 9.500 studenti di cui circa 6.300 nel Mezzogiorno e 3.200 per il Centro Nord. Per Svimez sono sei le proposte che potrebbero scongiurare un rischio del crollo degli iscritti: rendere sistematica la proposta strutturale del Ministero dell'Universita' di estendere la no tax area da 13.000 a 20.000 in tutto il Paese, prevedere innalzamento a 30.000; prevedere, in conseguenza della crisi, una borsa di studio statale che copra l'intera retta 2020 nelle Universita' pubbliche, vincolata al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano di studi nel primo anno di corso; considerare l'Universita' come fondamentale infrastruttura pubblica dello sviluppo destinando risorse specifiche del piano europeo Next Generation per rafforzare il diritto allo studio nelle regioni a piu' basso livello di reddito; valorizzare le infrastrutture della ricerca, sostenendo le esperienze positive esistenti nel Mezzogiorno attraverso il rafforzamento di 4-5 poli di formazione; garantire un investimento sulle infrastrutture digitali che colmi il divario esistenti tra Atenei del Nord e Atenei del Sud; definire un piano organico di interventi per l'Universita' che coinvolga anche altri livelli istituzionali. Regioni o altri Ministeri, possono fare la loro parte prevedendo ulteriori misure a sostegno dei giovani. Non solo in termini di tasse universitarie ma anche di servizi agli studenti, trasporti pubblici, diritto allo studio. La Campania, la Sicilia, la Puglia hanno gia' dato ottimi segnali in questo senso. (ITALPRESS). pc/com 20-Giu-20 20:18