Università e numero chiuso, Lentini: “Regione patrocina corsi a pagamento”

“Mentre il parlamento siciliano nei mesi scorsi ha votato all’unanimità, su mia proposta, un ddl per mettere fine al numero chiuso in tutte le facoltà delle università dell’Isola qualche esponente del governo Musumeci, in piena autonomia, ma a nome dello stesso governo, ha deciso di dare il patrocinio all’ente di formazione “Cirs- Centro di formazione professionale che organizza in tutta la Sicilia corsi preparatori all’ingresso alla facoltà di medicina”. La denuncia è di Totò Lentini, capogruppo all’Ars dei Popolari Autonomisti.

“Intanto mercoledì prossimo durante i lavori d’aula presenterò un’interrogazione urgente con risposta scritta per conoscere l’autore di questa brillante idea dopo che l’Assemblea regionale si è pronunciata chiaramente contro il numero chiuso- aggiunge Totò Lentini -. Non è possibile continuare a dissanguare le famiglie che devono fare tanti sacrifici prima per portare i figli alla laurea e poi per pagare corsi di formazione che arricchiscono chi li organizza. Voglio sapere chi del governo regionale ha autorizzato questo patrocinio con tanto di logo della Regione Siciliana nella locandina pubblicitaria e chiederò un provvedimento di censura da parte del parlamento”, conclude Lentini.