Universita’, Manfredi “A settembre riprendono le attivita’ in presenza”

MILANO (ITALPRESS) – "Oggi dobbiamo parlare di futuro, che significa la riapertura delle attivita' in presenza delle universita': il semestre che partira' da settembre sara' un semestre prevalentemente in presenza". Ad annunciarlo il ministro dell'Universita' e della ricerca Gaetano Manfredi che oggi ha partecipato alla riunione del comitato dei rettori dell'Universita' della Lombardia alla Statale di Milano. Il ministro spiega come questo "riguarda la Lombardia e tutta l'Italia", aggiungendo che "continuera' anche la didattica a distanza", per gli studenti esteri e di altre aree geografiche. Il protocollo di sicurezza proposto dalla Conferenza dei rettori, che sara' valutato dal ministero della Salute e dal Comitato tecnico-scientifico, prevede, precisa Manfredi, "distanziamento, l'uso di device protettivi, percorsi di ingresso e di uscita separati, la regolazione degli orari di ingresso e l'organizzazione di flussi per tutti i servizi" Il Governo, sottolinea ancora il ministro, "ha messo in campo una serie di strumenti per garantire il diritto allo studio e il decreto pubblicato oggi sull'ampliamento della 'no tax area' e la riduzione delle tasse universitarie va in questa direzione. Il nostro impegno e' fare in modo che nessuno studente resti indietro". (ITALPRESS). fmo/fsc/red 02-Lug-20 20:34