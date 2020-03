Universita’ Milano-Bicocca a missione europea per vaccino Coronavirus

MILANO (ITALPRESS) – L'Universita' di Milano-Bicocca e' pronta a scendere in campo per aderire alla Missione Europea per la ricerca del vaccino contro il Covid-19, proposta oggi al Governo italiano da Alisei, Cluster tecnologico nazionale Life Science, Farmindustria e Assolombarda. I ricercatori delle diverse aree disciplinari dell'Ateneo lavoreranno fianco a fianco per contribuire alla ricerca del vaccino: dalla nanomedicina alle scienze omiche, dalla immunologia alla chimica farmaceutica. "In questa situazione di emergenza per il Paese, l'Universita' di Milano-Bicocca, insieme ai protagonisti della ricerca europea, e' chiamata a dare il proprio contributo scientifico per contrastare il Coronavirus – ha detto la Rettrice Giovanna Iannantuoni -. E' importante in questa fase fare sistema e unire le competenze e i progetti innovativi che possono accelerare la scoperta del vaccino e di metodi terapeutici innovativi". In una lettera inviata al premier Giuseppe Conte, Diana Bracco, presidente di Alisei, Massimo Scaccabarozzi, presidente di Farmindustria, e Sergio Dompe', vicepresidente di Assolombarda Life Sciences avevano indicato come fosse "urgente unire le forze tra tutti gli attori dell'ecosistema Life Science per impegnarsi in una missione straordinaria, quella di trovare un vaccino contro il Covid-19 nel piu' breve tempo possibile". (ITALPRESS). pc/com 13-Mar-20 18:56