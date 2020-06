Uno studio, il gelato alimento genuino adatto a tutte le eta’

ROMA (ITALPRESS) – Una notizia che fara' piacere ai golosi. Il gelato fa bene ed e' un alimento adatto a tutte le eta'. A confermarlo e' uno studio, il dossier "Nutrizione & Gelato" sul gelato confezionato in Italia, realizzato dall'IGI, Istituto del Gelato Italiano. Nel dossier, medici ed esperti di nutrizione sottolineano tra l'altro come il gelato eserciti un'attrazione irresistibile sui bambini sin dai primi anni di vita. Per Michele Sculati, specialista in Scienza dell'Alimentazione con indirizzo in Nutrizione Clinica, studi di risonanza magnetica funzionale hanno dimostrato come il gelato sia in grado di attivare le aree del corpo striato che producono sensazioni di gratificazione. Ma attenzione: tende a stimolare sempre un nuovo assaggio. Per questo e' importante individuare la porzione che desideriamo consumare, perche' altrimenti il rischio e' di mangiarne piu' di quanto avremmo voluto. Il consumo di gelato si integra perfettamente anche all'interno della Dieta Mediterranea. Per gli anziani invece "fa rima con piacere, gusto, ricordo di un sapore antico e, soprattutto, con facilita' di deglutire un alimento ricco di importanti proprieta' nutrizionali". Ma attenzione alle fake news: Martina Donegani, Biologa nutrizionista, e Yari Rossi, dottore in scienze della nutrizione umana, spiegano come la notizia falsa piu' diffusa sui gelati confezionati riguardi "l'idea che siano pieni di additivi e conservanti". "Nulla di piu' lontano dalla verita' – affermano -: nei gelati, infatti, i conservanti non vengono aggiunti perche' non servono. Il freddo e' di per se' il miglior conservante e, proprio per questo, la catena del freddo garantisce da sola la perfetta conservazione del gelato nel tempo". (ITALPRESS). abr/com 30-Giu-20 15:39