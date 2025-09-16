Uomo ucciso a colpi di pistola a Palermo, fermato il cognato della vittima con l’accusa di omicidio

PALERMO (ITALPRESS) – Possibile svolta nell’assassinio di Stefano Gaglio, il magazziniere ucciso a colpi di pistola davanti alla farmacia in cui lavorava in piazza Principe di Camporeale, a Palermo. Un uomo di 62 anni, cognato della vittima, è stato fermato con l’accusa di omicidio.

Nelle riprese delle telecamere di sorveglianza si vede un uomo con la maglietta rossa fermo all’ingresso dell’attività, che all’arrivo di Gaglio alle 9:07 gli si avvicina e lo fredda con quattro colpi, tutti sparati alle spalle; in uno dei frame immortalati dalle telecamere si vedrebbe il volto del killer, che per gli investigatori sarebbe proprio quello del cognato. In seguito si vede anche l’assassino in fuga, che con uno scooter si dirige verso corso Finocchiaro Aprile.

Il fermo del 62enne è stato disposto ieri sera dal procuratore Maurizio Bonaccorso, dopo un interrogatorio in questura durato diverse ore: ora dovrà essere il Gip a decidere se convalidare o meno l’arresto. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire il movente dell’omicidio: una delle ipotesi accreditate è quella economica, ma non si escludono altre piste. Tra i due ci sarebbero state diverse ruggini, inclusa una lite molto accesa nei giorni precedenti all’omicidio.

