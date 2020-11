Ups, un nuovo centro logistico in Toscana

PRATO (ITALPRESS) – UPS ha inaugurato un nuovo centro logistico in Roscana. Si trova a Prato. "Quando due anni fa abbiamo posato la prima pietra di questo nuovo centro, nessuno poteva prevedere il ruolo essenziale che le aziende di logistica come UPS avrebbero svolto a sostegno dell'economia globale. Oggi non solo inauguriamo una nuova struttura, ma inviamo anche un messaggio ai nostri clienti in Italia: siamo qui per sostenervi nella ripresa delle esportazioni", ha detto Karl Haberkorn, Managing Director di UPS Italia. "I nostri clienti si affidano a noi per le loro spedizioni, prodotti dell'artigianato toscano e simboli del marchio di eccellenza del Made in Italy noto in tutto il mondo. Stiamo lavorando sodo per mantenere acceso il motore economico del Paese e sostenere le aziende di tutte le dimensioni nel cogliere ogni opportunità si presenti in questa delicata fase di transizione", ha aggiunto. Il nuovo centro logistico di Prato copre una superficie di 8.000 metri quadrati e dispone di una tecnologia di scansione, smistamento e movimentazione che consente di spostare rapidamente i pacchi all'interno della struttura, acquisendo al tempo stesso dati per aumentare l'accuratezza della consegna. La nuova struttura fa parte di una rete di 21 facility di UPS in Italia, che offre efficienti collegamenti al network europeo terrestre di UPS e alla sua rete aerea globale da Ancona-Falconara, Bergamo-Orio al Serio, Bologna, Roma Ciampino e Venezia. (ITALPRESS). abr/com 11-Nov-20 16:23