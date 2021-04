Vaccini: 494 dosi inoculate nel turno serale in hub Fiera Palermo. Foto

Parte con 494 dosi somministrate il turno serale di vaccinazione all’hub Fiera del Mediterraneo. L’attività ha preso il via il 9 aprile: cancelli di via Sadat aperti dalle 20 alle 22,30 (orario di ingresso dell’ultima autovettura) e inoculazioni del siero anti-Covid andate avanti fino a mezzanotte. Un flusso ordinato di persone è arrivato al padiglione 20, prenotazioni alla mano.

La protezione civile ha fornito all’ingresso i numeri per distribuire l’utenza tra i corridoi con le postazioni vaccinali. Le persone hanno atteso il loro turno e sono state chiamate per anamnesi e somministrazione. In totale, nella giornata di ieri, tra le 8 e le 24, sono stati 2910 i vaccinati.

“L’hub è in grado di garantire all’incirca ottocento somministrazioni nel solo turno serale – dice Renato Costa, commissario all’emergenza Covid a Palermo -. L’obiettivo è concretamente raggiungibile essendo riusciti a vaccinare, ieri, nella sola prima ora di turno serale, oltre duecento persone. Per stasera il numero di prenotazioni è in crescita rispetto a ieri: ne abbiamo seicento. Segno che il servizio è stato apprezzato da un’utenza che risponde bene”.

Per le prenotazioni al turno serale di vaccinazione è stata appositamente predisposta una piattaforma al link https://fiera.asppalermo.org/. Collegandosi, si può trovare l’elenco delle

persone che possono vaccinarsi, suddivise per categorie: estremamente vulnerabili, over 80 (ai quali l’ingresso è garantito anche senza prenotazione), personale scolastico, personale sanitario, forze dell’ordine e persone di età compresa tra i 65 e i 79 anni, dopo l’ultimo allargamento della platea vaccinale alla fascia 65-69 anni a partire dall’8 aprile.