Vaccini: 8 tappe in 10 giorni e 2.257 dosi anti Covid nel Palermitano

Otto tappe in 10 giorni, per un totale di 2.257 somministrazioni tra prime e seconde dosi. È l’imponente macchina dell’immunizzazione messa in moto con #VacciniTour, il viaggio dei medici Usca della struttura commissariale nella provincia di Palermo. Dal 6 luglio a oggi, il camper con a bordo il team di vaccinatori ha viaggiato quasi tutti i giorni per raggiungere quante più persone possibili. Solo oggi, nell’ottava tappa, 233 persone sono andate nella palestra comunale di Montelepre per vaccinarsi contro il Covid. Ieri, invece, ad Alia, è stato toccato il record di vaccinazioni giornaliere dall’inizio della campagna itinerante: 408 somministrazioni in poche ore.

Il calendario è già pieno fino a fine luglio. Ecco la lista dei prossimi appuntamenti: 17 luglio a Balestrate (prenotazioni: https://fiera.asppalermo.org/site/hub/98), 18 luglio a Santa Flavia (prenotazioni: https://fiera.asppalermo.org/site/hub/97), 19 luglio a Palazzo Adriano (prenotazioni: https://fiera.asppalermo.org/site/hub/105), 20 luglio a Piana degli Albanesi (prenotazioni: https://fiera.asppalermo.org/site/hub/100), 23 luglio a Camporeale (prenotazioni: https://fiera.asppalermo.org/site/hub/107), 24 luglio a Isola delle Femmine (prenotazioni: https://fiera.asppalermo.org/site/hub/106), 27 luglio a Ventimiglia di Sicilia e il 28 luglio a Valledolmo.

Per il commissario Covid della Città metropolitana di Palermo, Renato Costa, un grande lavoro di squadra per il bene della collettività. “I nostri medici non si stanno risparmiando – dichiara -. Stiamo cercando in ogni modo possibile di incrementare le vaccinazioni. Ci stiamo letteralmente facendo in quattro, tra VacciniTour, AperiVax, la partnership con Confcommercio e la gestione dell’hub provinciale della Fiera del Mediterraneo che, in questa fase di calo di presenze dovuta all’estate, riesce comunque a garantire più di tremila vaccini al giorno, restando un fondamentale punto di riferimento per la campagna vaccinale”.