Vaccini: a Palermo i sanitari fanno tappa allo Zen, 150 dosi somministrate

Tappa nel quartiere Zen di Palermo per gli operatori sanitari dell’ufficio emergenza Covid di Palermo, che hanno terminato le somministrazioni alle sei del pomeriggio. Buona l’adesione da parte dei residenti del quartiere periferico del capoluogo siciliano con 150 vaccini fatti, quasi tutte prime dosi.

È il quarto appuntamento in questo quartiere alla periferia nord della città: i camici bianchi della struttura commissariale – medici, infermieri, amministrativi ed educatori professionali della Fiera del Mediterraneo di Palermo – erano già stati a immunizzare i residenti tra maggio e giugno, nell’ambito della campagna “Accanto agli ultimi”, per vaccinare senzatetto e persone in condizioni di disagio nelle periferie cittadine. All’epoca, però, la campagna vaccinale non era ancora di massa.

“Dovevamo completare il target e vaccinare con le fasce d’età che non avevamo potuto vaccinare nei mesi scorsi -spiega Renato Costa, commissario emergenza Covid a Palermo – in più oggi abbiamo aggiunto i bambini che sono stati numerosi, e siamo lieti di vaccinarli in occasione della riapertura delle scuole”.

“Come sempre le vaccinazioni di prossimità vanno benissimo – ha aggiunto Costa – i quartieri rispondono soprattutto dove c’è l’organizzazione, che è esattamente insita all’interno di quartieri e associazioni come l’associazione Zen Insieme, con ragazzi straordinari, che sotto la guida di Mariangela Di Gangi fanno un lavoro straordinario. Essere qua e’ come sentirsi a casa, sono stati capaci di creare un clima di assoluta condivisione con il quartiere che a ogni richiamo risponde con grandissimo entusiasmo. Torneremo qua ogni volta che ce lo chiederanno”, conclude.