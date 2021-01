Vaccini, Arcuri “Pretendiamo il rispetto degli impegni”

ROMA (ITALPRESS) – "Moderna ci ha appena informato che delle previste 166 mila dosi ne consegnerà 132 mila, il 20% in meno. Contavamo poi di poter contare per il primo trimestre su 16 milioni di dosi di vaccino AstraZeneca, sono scese a 3,4 milioni. Pretendiamo che i fornitori rispettino gli impegni sottoscritti". Lo ha detto nel corso di una conferenza stampa il commissario straordinario all'emergenza coronavirus, Domenico Arcuri, in merito ai ritardi nelle forniture dei vaccini anti-Covid. Al momento "ci mancano almeno 300 mila dosi di vaccino che non abbiamo ricevuto. Abbiamo avviato tutte le azioni possibili a tutela della salute degli italiani. Confidiamo di poter fare valere le nostre ragioni, grazie al supporto dell'Avvocatura dello Stato e della Rappresentanza italiana a Bruxelles", ha sottolineato Arcuri. "Il vaccino non è una bibita né una merendina, è l'unico antidoto per uscire da una notte che dura un anno, non si può scherzare, non si deve fare propaganda, non si devono fare annunci, si devono solo consegnare i vaccini promessi", ha proseguito il commissario. (ITALPRESS). sat/red 29-Gen-21 12:20