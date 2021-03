Vaccini: attese in Sicilia 28mila dosi e altre 110mila il prossimo 3 aprile

La Sicilia dovrebbe ricevere entro il 3 aprile 110mila dosi di vaccini tra AstraZeneca, Pfizer e Moderna e oggi ne sono attese 28mila. Proseguono le consegne dei vaccini anti-Covid in Sicilia da parte del corriere espresso Sda di Poste Italiane. Nelle ultime ore 22.500 dosi AstraZeneca sono state recapitate nelle farmacie ospedaliere dell’Isola a Giarre (4.300), Milazzo (2.600), Enna (1.000), Palermo (4.900), Erice Casa Santa (2.100), Siracusa (1.900), Ragusa (1.700), Agrigento (2.000), Caltanissetta (1.400) e Messina (600). E’ quanto si legge in una nota.

“Se il 3 aprile come ci è stato anticipato da Roma arriveranno le dosi potremo coinvolgere anche i medici di base. Non appena avremo i vaccini li coinvolgeremo e potremo dare seguito al protocollo che è stato firmato dalla Regione con grande convinzione. Purtroppo non posso assumere impegni perentori visto che l’arrivo dei vaccini non dipende da me ma da altri. Ho il dovere di essere chiaro con i siciliani”. Lo ha detto il presidente della Regione Nello Musumeci intervenendo a Tgs.

“Tutta Europa sta subendo perché non riceve vaccini – ha aggiunto il governatore dell’Isola -, nonostante tutto siamo una delle regioni tra le più virtuose d’Italia, capisco le esigenze dei cittadini, ma ci sono regole da osservare e rispettare. Sono per il decentramento, anche con i centri commerciali, ma il decentramento non può essere solo un’idea. Stiamo reclutando tutto il personale sanitario possibile e disponibile, che non è infinito. La somministrazione del vaccino va affidata a personale qualificato e va fatta in un contesto logistico adatto ad ospitare persone con varie patologie”.

A proposito di una possibile frenata sulle inoculazioni dovuta alle code che si sono registrate soprattutto nell’hub della Fiera di Palermo, Musumeci ha detto: “Nessun rallentamento si sta lavorando con lo stesso ritmo del primo giorno e non appena si saranno esaurite le scorte dei vaccini io stesso comunicherò ai siciliani che siamo fermi, ma speriamo che questo non debba mai accadere”. Ancora troppi anziani non hanno fatto il vaccino. “Abbiamo in Sicilia 316mila anziani, si sono prenotati soltanto in 179mila – ha detto Musumeci – C’è anche la paura comprensibile ma vedrete che pian piano si presenteranno tutti”.