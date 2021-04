Vaccini: da mercoledì a domenica torna drive in Casa del Sole a Palermo

Torna domani e fino a domenica 2 maggio il Drive In alla Casa del Sole di Palermo. L’iniziativa, già realizzata con successo nello scorso fine settimana, è riservata agli over 80 (compresa la classe di nascita del 1941).

L’Asp Palermo si rivolge in particolare agli anziani con difficoltà motorie che potranno farsi accompagnare da un familiare o da un caregiver e ricevere la somministrazione della prima dose di Pfizer rimanendo sempre seduti in auto. Personale dedicato provvederà a supportare il cittadino nella compilazione della documentazione (che sarà anche possibile scaricare nell’apposita sezione del sito internet dell’Asp, all’indirizzo: http://www.asppalermo.org/copertina.asp).

Dopo il periodo di osservazione in un’area dedicata, riceveranno la certificazione con la data di somministrazione della seconda dose. I cancelli della Casa del Sole rimarranno aperti al pubblico ogni giorno dalle 8 alle 20. Vaccinazioni senza prenotazione da domani, oltre che nell’hub provinciale della Fiera del Mediterraneo, anche in tutti i centri vaccinali dell’Asp di Palermo.

L’Azienda sanitaria aprirà le porte a tutta la popolazione rientrante nel target nazionale, e cioè over 80, soggetti fragili ed over 60 (fino a 79 anni, con AstraZeneca). Basterà presentarsi – muniti di documento di identità, tessera sanitaria e, per i fragili, del tesserino con il codice di esenzione ticket per patologia – nel punto di somministrazione più vicino alla propria abitazione per l’inoculazione del siero