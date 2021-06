Vaccini: da mercoledì un punto nel centro commerciale ‘Poseidon’ di Carini

Sarà attivato mercoledì, alle 11, alla presenza del direttore generale dell’Asp di Palermo Daniela Faraoni, un punto di vaccinazione antiCovid-19 realizzato all’interno del Centro commerciale “Poseidon” di Carini, città nella quale non era stato possibile allestire una struttura dedicata, così com’è avvenuto in tutte le altre sedi di distretto. Il centro, dotato di 4 postazioni per la somministrazione ed altrettante per l’anamnesi, integra il presidio di Cinisi, fornendo così un’ulteriore opportunità ai cittadini residenti.

Il punto del “Poseidon” sarà in funzione sette giorni su sette dalle 8 alle 20. A regime potrà garantire circa 400 somministrazioni al giorno.

Intanto, si è conclusa a Gratteri la campagna di vaccinazione di massa nei comuni montani palermitani con meno di 1.000 abitanti. L’iniziativa, decisa dal presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, è stata realizzata in provincia di Palermo dall’Asp insieme con medici ed infermieri dei nuclei di vaccinazione mobili della Difesa che operano nell’ambito dell’operazione ‘Eos’, fortemente voluta dal Ministro della Difesa e condotta sotto l’egida del comando operativo di vertice interforze. Sono state coinvolte, oltre che le amministrazioni comunali, anche i medici di medicina generale e quelli di continuità assistenziale.

Sono stati 5 i comuni interessati nei quali sono stati vaccinati tutti i cittadini over 18. Complessivamente sono state somministrate 1.110 dosi, così distribuite: Campofelice di Fitalia (18 maggio) 182 vaccinati; Santa Cristina Gela (20 maggio) 288; Scillato (22 maggio) 250; Sclafani Bagni (27 maggio) 180; Gratteri (31 maggio) 210. Domani Asp e nuclei di vaccinazione mobili della Difesa saranno a Bolognetta. Nell’ambito dell’attività nei comuni montani, l’Asp di Palermo con i medici di base è già intervenuta anche a Contessa Entellina, Bisacquino, Chiusa Sclafani, Campofiorito e Giuliana.