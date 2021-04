Vaccini: in Sicilia sempre a pieno ritmo la campagna con AstraZeneca

Prosegue con lo stesso ritmo di venerdì la campagna vaccinale in Sicilia. Anche nel secondo giorno dell’Open weekend – l’iniziativa avviata dal governo Musumeci per sottoporre gli over 60 alla somministrazione del siero Astrazeneca, anche senza prenotazione – il numero dei cittadini che si sono presentati nei 66 Hub e centri vaccinali dell’Isola si conferma di quattro volte superiore rispetto ai giorni precedenti.

Alle ore 18 – ma il dato è in continuo aggiornamento, tenuto conto che alcune strutture chiuderanno i battenti alle 22 – infatti si sono già vaccinate in Sicilia, con il siero anglo-olandese prodotto a Oxford, 8.127 persone. Ieri alle 17.30 erano state 7.713 (mentre giovedì, in tutta la giornata, 2.464). Il totale provvisorio delle inoculazioni di oggi con tutti i sieri a disposizione è invece 23.166.

L’iniziativa prosegue anche domenica 18 aprile. Queste le strutture disponibili per provincia: Agrigento, 11; Caltanissetta, 2; Catania, 9; Enna, 4; Messina, 5; Palermo, 16; Ragusa, 3; Siracusa, 7; Trapani, 9.