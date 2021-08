Vaccini, Razza: “Minoranza senza dose non può decidere sorti dei siciliani”

“L’80% dei ricoverati non è vaccinato, oggi questi cittadini sono pentiti, ma non si sono vaccinati quando avrebbero potuto e dovuto. La Sicilia è stata invasa dal flusso di turisti arrivati da ogni parte d’Italia e del mondo e, quindi, paghiamo l’effetto di una grande circolazione del virus ma abbiamo il dovere di chiedere a quella percentuale di cittadini siciliani non vaccinati, di fare come la maggioranza, perché la minoranza non può consentire né consentirsi di decidere le sorti di tutti gli altri siciliani”. Lo ha detto al Tg5 l’assessore regionale alla salute della Regione Siciliana, Ruggero Razza.