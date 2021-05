Vaccini, Speranza “Svolta Usa sui brevetti un importante passo avanti”

ROMA (ITALPRESS) – "La svolta di Biden sul libero accesso per tutti ai brevetti sui vaccini è un importante passo in avanti. Anche l'Europa deve fare la sua parte. Questa pandemia ci ha insegnato che si vince solo insieme". Lo scrive su Facebook il ministro della Salute Roberto Speranza. Apprezzamento per l'annuncio statunitense anche dal ministro degli Esteri: "Serve un libero accesso ai brevetti sui vaccini anti covid. È una corsa contro il tempo e c'è bisogno della collaborazione di tutti per evitare di essere travolti dalle varianti del virus. Ogni Stato deve avere le stesse opportunità ed è fondamentale, davanti a questa emergenza, liberalizzare la produzione. L'annuncio dell'Amministrazione Biden, favorevole alla sospensione dei brevetti, è un segnale molto importante. L'Italia c'è, l'Europa non perda questa occasione e dimostri di essere unita e coraggiosa". (ITALPRESS). sat/com 06-Mag-21 12:20