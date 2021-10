Vaccini, terza dose per il personale sanitario del Giglio di Cefalù

CEFALU’ (PALERMO) (ITALPRESS) – Ha preso il via quest’oggi la campagna di vaccinazione per la somministrazione della terza dose al personale sanitario della Fondazione Giglio di Cefalù, in provincia di Palermo. Tra i primi a ricevere il vaccino i responsabili delle unità operative di ortopedia Filippo Boniforti, di neurologia Luigi Grimaldi, di riabilitazione Francesca Rubino, del pronto soccorso Emanuele Sesti, infermieri e Oss. Al personale del Giglio le primi dosi erano state inoculate tra dicembre e gennaio scorso.

La campagna di vaccinazione è curata della struttura commissariale per l’emergenza Covid di Palermo, diretta da Renato Costa, e proseguirà per tre giorni all’interno della Fondazione.

Verranno vaccinati con prima e seconda dose anche i pazienti ricoverati che ne faranno richiesta.

“Ringrazio – ha detto il presidente della Fondazione Giglio, Giovanni Albano – il commissario Costa e il suo staff per il supporto offerto che ci consente di non distogliere, per questa nuova campagna di vaccinazione, il nostro personale impegnato nei reparti. Il nostro obiettivo – ha aggiunto Albano – resta il mantenimento dell’ospedale in sicurezza”.

