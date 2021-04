Vaccini: via a lavori per trasformare il palazzetto dello sport di Cefalù in hub

Sono stati avviati oggi i lavori per l’allestimento, da parte della Protezione Civile, del palazzetto dello sport ‘Marzio Tricoli’ di Cefalù come hub vaccinale contro il Covid-19. È stato firmato ieri il verbale di consegna per l’utilizzo con l’accordo sottoscritto per la città metropolitana di Palermo, dagli ingegneri Claudio Delfino, dirigente della direzione edilizia e beni culturali, e Maurizio Magro Malosso, responsabile dell’ufficio edilizia scolastica, turistico-sport e attività̀ produttive, e per il comune di Cefalù dal sindaco, Rosario Lapunzina, con l’architetto Antonio Difrancesca, responsabile protezione civile comune di Cefalù. L’uso del palazzetto sarà al servizio del comprensorio del distretto 33 di Cefalù che include i comuni di limitrofi.

“Dopo Bagheria anche a Cefalù si conferma la concreta collaborazione dei sindaci con la Città Metropolitana che ho messo a disposizione delle operazioni di vaccinazione impianti di sua proprietà- il sindaco metropolitano Leoluca Orlando -. Rispetto delle regole, senso di responsabilità di tutti si devono accompagnare ad una massiccia e capillare campagna di vaccinazioni .È questo il messaggio che i sindaci intendono concretamente mandare a quanti si ostinano a tenere comportamenti incoscienti che producono morti e fallimenti di aziende”, conclude.