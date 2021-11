Vaccino, alla Fiera di Palermo al via terze dosi per i 40-59enni

PALERMO (ITALPRESS) – Via alle terze dosi di vaccino per le persone dai 40 ai 59 anni. Da ieri sono aperte le prenotazioni sulla piattaforma online della Fiera del Mediterraneo, a Palermo. Il primo giorno utile per potersi vaccinare con terza dose, per chi rientra in questo nuovo target, è il 22 novembre.

Per prenotarsi basta cliccare sul link https://fiera.asppalermo.org/site/vaccino/1/eta-compresa-tra-40-e-59-anni e compilare i campi richiesti. Come sempre, la prenotazione è eseguibile anche dalla piattaforma di Poste Italiane o dal sito Sicilia Coronavirus. In Fiera, al solito, bisognerà portare una copia della prenotazione, la tessera sanitaria e un documento di identità valido.

E’ possibile vaccinarsi all’hub anche senza prenotazione. Tuttavia registrarsi al link indicato è preferibile per presentarsi con i moduli già compilati e sveltire la procedura.

Da questo momento, dunque, fanno sapere dall’Asp di Palermo, la campagna vaccinale entra in una nuova fase in cui può ricevere la terza dose chiunque abbia più di quarant’anni (compiuti), se trascorsi 6 mesi dall’ultima inoculazione. Sarà somministrato un siero a mRna.

“Dobbiamo continuare a proteggerci – dichiara il commissario Covid della Città metropolitana di Palermo, Renato Costa -. Non completare la vaccinazione con la terza dose vuol dire rinunciare a rafforzare la propria copertura dal virus. I vantaggi del vaccino sono evidenti: il sistema sanitario regge e respira, i positivi non contraggono il Covid in forma grave, siamo in piena quarta ondata eppure, pur con le dovute precauzioni, stiamo conducendo una vita normale. La terza dose è essenziale per continuare su questa strada e non disperdere il grande lavoro fatto”.

All’hub della Fiera le somministrazioni di prime, seconde, terze dosi e richiami per chi si è vaccinato con Janssen si effettuano ogni giorno dalle 9 alle 19. Stesso orario di apertura per l’ufficio Green Pass, mentre i tamponi in modalità drive-in si eseguono ogni mattina dalle 8 alle 13.

