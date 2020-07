Varchi (FdI): “Ai Rotoli 500 bare senza sepoltura, Orlando non rispetta morti”

“E’ un’assoluta vergogna quello che in questi mesi si sta consumando al cimitero di Santa Maria dei Rotoli di Palermo. L’Amministrazione comunale, dopo anni di ritardi e di passi falsi, ha paralizzato le sepolture dei morti, lasciandone oltre 500 senza pace. Accatastate una sopra l’altra, buttate per terra, le salme di centinaia di palermitani sono diventate le vittime silenziose delle istituzioni cittadine”. Lo denuncia Carolina Varchi, deputata nazionale di Fratelli d’Italia.

“Per noi – dice – la misura è colma al cimitero dei Rotoli. Non possiamo permettere che a pagare le inefficienze della politica comunale siano anche i defunti. Per questo chiediamo all’assessore Roberto d’Agostino di rassegnare immediatamente le dimissioni per manifesta incapacità. Dal sindaco Orlando – aggiunge – vogliamo le risposte mai dateci su tutto ciò che sta accadendo ai Rotoli. Diversamente, se non è in grado di risolvere nemmeno questo problema in tempi brevi, abbia la compiacenza di lasciare la carica. Non pagheranno i vivi per le incapacità di questo sindaco, non permetteremo nemmeno lo debbano fare i defunti”, conclude Varchi.