Venezia, successo per il film “Padrenostro” prodotto da Tendercapital

VENEZIA (ITALPRESS) – Grande successo per la prima visione del film "Padrenostro" di Claudio Noce con Pierfrancesco Favino, prodotto da Tendercapital Productions e in concorso alla 77esima edizione della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia. Tra gli ospiti presenti nella Sala Grande del Festival del Cinema di Venezia anche Matteo Salvini, Francesco Boccia, Anna Foglietta, Francesco Rutelli e Barbara Palombelli, Claudio Durigon, Alberto Barbera, Roberto Cicutto, Attilio Lombardi. Il film racconta una storia vera ed è ambientato a Roma nel 1976. Valerio (Mattia Garaci) ha dieci anni quando assiste all'attentato ai danni di suo padre Alfonso (Pierfrancesco Favino) da parte di un commando di terroristi. Ed è proprio in quel periodo buio che Valerio conosce Christian (Francesco Gheghi). Un'amicizia che cambierà per sempre le loro vite. Spiega Moreno Zani, presidente di Tendercapital, società che opera nel settore dell'asset management con sede a Londra e uffici in Irlanda, Italia e Svizzera: "Essere al Festival del Cinema di Venezia in veste di co-produttore mi riempie di orgoglio. Sono molto legato a questa città per la sua bellezza e l'arte che racconta una storia unica al mondo". Tendercapital è impegnata da anni nel mondo dell'arte supportando artisti di fama internazionale ed emergenti. Per Zani: "L'arte è cultura e deve essere incoraggiata anche dallo Stato, essendo un motore di sviluppo umano e civico della società. È un settore fondamentale per l'Italia, tuttavia attualmente in crisi. È quindi necessario sostenere, in particolare, le piccole gallerie e gli artisti che anche silenziosamente lavorano per incrementare le opere e la bellezza nei nostri musei". (ITALPRESS). mgg/com 05-Set-20 15:53