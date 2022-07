Verstappen vince gara Sprint in Austria davanti a Leclerc e Sainz

SPIELBERG (AUSTRIA) (ITALPRESS) – Max Verstappen vince la gara sprint del Gran Premio d'Austria di Formula 1 e nella gara di domani scatterà davanti a tutti. Il pilota olandese della Red Bull rimane al comando dopo la pole position ottenuta nella qualifica di ieri, precedendo le due Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz, secondo e terzo. In seconda fila, in quarta piazza, si conferma George Russell (Mercedes), mentre c'è da segnalare la grande rimonta di Sergio Perez (Red Bull), da tredicesimo a quinto davanti a Esteban Ocon (Alpine). Si conferma in top-10 la Haas con Kevin Magnussen al settimo posto e Mick Schumacher al nono: tra i due partirà ottava invece la Mercedes di Lewis Hamilton. Non è partita l'Alpine di Fernando Alonso a causa di alcuni problemi tecnici alla monoposto. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). spf/gm/red 09-Lug-22 17:09