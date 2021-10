Viminale, per manifestazioni green pass e G20 rafforzamento vigilanza

ROMA (ITALPRESS) – Il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, ha presieduto al Viminale il Comitato Nazionale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, a cui hanno partecipato, oltre al sottosegretario Nicola Molteni, i vertici delle forze di polizia e degli organismi di informazione e sicurezza, il prefetto e il questore di Roma. Nel corso della riunione è stato esaminato l'andamento delle manifestazioni di protesta di sabato scorso e le connesse criticità sul piano dell'ordine pubblico, con un'ampia analisi delle relative cause. Il ministro dell'Interno ha sottolineato la necessità che nel prossimo e impegnativo periodo – connotato dalla prosecuzione delle manifestazioni di protesta collegate alle misure governative di contenimento della diffusione del Covid-19 e dallo svolgimento del G20 a Roma – le forze di polizia intensifichino le attività di prevenzione delle possibili cause di turbativa. Questo con il rafforzamento dei dispositivi di osservazione e di vigilanza del territorio e degli obiettivi sensibili nonché dei servizi di monitoraggio dei siti web e dei social network, anche per garantire a tutti la libertà di manifestare pacificamente e nel rispetto delle regole. Per assicurare lo svolgimento in sicurezza del G20, è stata anche condivisa l'esigenza di implementare di 500 unità aggiuntive delle Forze armate il contingente dell'operazione "Strade Sicure". Inoltre, per quell'occasione, sarà incrementata la sorveglianza e la difesa dello spazio aereo della Capitale attraverso il concorso di assetti specialistici, ivi incluso il sistema anti-drone, delle Forze armate. (ITALPRESS). ads/com 13-Ott-21 20:14