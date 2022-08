Vincenzo Tusa il 31 agosto al Coast to Coast Ausonia

Un agosto in musica che si conclude al suono di una chitarra strumentale. Il chitarrista Vincenzo Tusa è il protagonista il 31 agosto dell’aperitivo al fresco del “Giardino della musica”, la prima rassegna estiva in un’area residenziale di Palermo, alle 19, all’ora del cocktail, nel giardino esterno del Coast to Coast Ausonia in via Ausonia 56 a Palermo.

Tusa porterà così il suo show di chitarra strumentale. Arpeggi e soli di chitarra si intrecceranno per creare jingle “floydiani” carichi di verve classica e suoni new age. Un mix, quello di Vincenzo Tusa, chitarrista e compositore, che adotta elementi cognitivi e processi terapeutici, per un viaggio sonoro e psichedelico. Un’ esperienza multisensoriale fatta di suoni, atmosfere e note.

Durante l’esibizione, il pubblico del locale potrà scegliere tra numerose formule di aperitivo proposte e servite al tavolo, dal classico tagliere, al sushi, passando per la pizza e le poke.

Protagonista naturalmente è anche il giardino esterno del locale, con il suo spazio verde, che offre quasi la sensazione, di non essere in un’area residenziale della città, dando la percezione di fresco e di potere affrontare i mesi caldi con il piacere di ascoltare musica di qualità già a inizio settimana.

Varie le opzioni per prenotare un tavolo: telefonare dalle 9 a mezzanotte allo 091 777 3692, o via mail a info@coasttocoastdelivery.it o mandare un messaggio alla pagina Facebook www.facebook.com/coasttocoastausonia/.

Concerti al Coast to Coast Ausonia sono previsti anche nei giorni successivi.

Giovedì primo di settembre alle 19 il mese di musica del Cost to Coast parte con Marcello Mandreucci. Il “senatore a vita” della musica palermitana porterà il suo format chitarra e voce “Confindential”. Accompagnato dall’inseparabile chitarra acustica, il cantautore palermitano svelerà al pubblico le coordinate del suo canzoniere. Una “solo-performance” dell’artista – a cui è stato assegnato nel 2020 il premio Rosa Balistreri – che prende il via, tra i passaggi legati alla propria formazione, che ne hanno influenzato gli ascolti e nella quale convivono anime differenti: quella anglo-americana del folk e della tradizione a stelle e strisce degli anni settanta, ai grandi riferimenti della canzone d’autore italiana, passando per De Andrè, Conte, De Gregori e Modugno. Un viaggio quindi sul filo della memoria collettiva musicale.

Domenica 4 settembre alle 19 alle 19 ad allietare l’ora dell’aperitivo sarà il concerto chitarra e voce di Alessandro Panicola con il suo show “Pura Bossa nova”. La musica brasiliana è un luogo straordinario in cui si sono amalgamati strumenti, grammatiche, ritmi e armonie lontani nel tempo e nello spazio. Tuttavia, questa mistura apparentemente casuale ha dato origine ad una costruzione musicale talmente solida e leggibile che su di essa si fonda l’immagine stessa dell’identità nazionale brasiliana. Alessandro Panicola compie ormai da anni una attenta ricerca sulla musica brasiliana d’autore e sulle sue forme espressive più genuine ed autentiche puntando l’attenzione sulla Bossa Nova e sulle sue complesse evoluzioni armoniche. Ogni concerto è un viaggio che ripercorre, attraverso un ricchissimo repertorio, i grandi classici della canzone brasiliana d’autore da Dorival Caymmi a Caetano Veloso passando per Antonio Carlos Jobim e gli altri storici compositori del Samba-Canção.

La rassegna “Giardino della musica” all’ora dell’aperitivo al Coast To Coast continua anche nelle settimane successive, sempre alle 19. Il 6 settembre tocca a Francesco Vannini con suo show chitarra e voce. Il 7 settembre prima colta al Coast to Coast Ausonia per Federico Buffa che porterà le sue canzoni pop d’autore. Giorno 8 concerto chitarra e voce di Marcello La Guardia. L’11 settembre concerto jazz-pop contrabbasso e voce degli N&L. Il 13 settembre guitar solo di Francesco Palazzolo, il 14 settembre torna in sena Carlo Pipitone con il suo show chitarra e voce tra blues e country. Il 15 sttembre arriva un pezzo di Brasile con Fernando Fyaman e il suo soul brasiliano. Il 18 settembre ancora Francesco Vannini. Il 20 settembre si saluta l’estate con il concerto speciale con Max Pòtamo the Piano man. Il 21 settembre festa d’autnno con Vincenzo Palermo e la sua musica brasiliana chitarra e voce. Il 22 settembre c’è Fabrizio Lembo con suo spettacolo, il 25 settembre ancora Fernando Fyaman e il27 settembre gli N&L. Il 28 settembre è il turno del concerto strumentale su chitarra di Salvo Cacioppo. Il 29 settembre Si canta Lucio Battisti con i Non dire no duo. Il 2 ottobre si ricomincia con Marcello Mandreucci.

Seguirà il calendario delle settimane successive. con tanti altri appuntamenti per chi vuole trascorrere i tramonti d’estate in uno spazio al fresco della città.