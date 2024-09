Vincono Berrettini e Arnaldi, ItalDavis batte Brasile 2-1

ROMA (ITALPRESS) – Esordio con vittoria per l'ItalDavis nel Girone A delle Davis Cup Finals, di scena fino a domenica all'Unipol Arena di Bologna. Gli azzurri del ct Filippo Volandri superano infatti lo scoglio del Brasile già dopo i primi due singolari. Il primo punto porta la firma di Matteo Berrettini, che supera il 18enne Joao Fonseca con il punteggio di 6-1 7-6(5). Il 2-0 arriva invece con fatica da Matteo Arnaldi, che piega Thiago Monteiro per 7-5 6-7(4) 7-6(5). Lo score però si fissa sul 2-1 per gli azzurri in virtù della sconfitta del doppio: nella tarda serata, infatti, Simone Bolelli e Andrea Vavassori si arrendono a Rafael Matos e Marcelo Melo per 6-7(3) 7-6(6) 7-5. L'Italia affronterà venerdì 13 il Belgio e domenica 15 l'Olanda. – Foto Ipa Agency – (ITALPRESS). mc/red 12-Set-24 00:30