VINCONO SPURS E PELICANS MA POCHI MINUTI PER BELINELLI E MELLI

ROMA (ITALPRESS) – Due azzurri in campo e due vittorie nella notte Nba anche se il loro contributo e' modesto. Per Marco Belinelli appena 3 minuti in campo e zero punti nel successo di San Antonio su Detroit per 136-109: DeRozan (29 punti) e Aldridge (25 punti e 12 rimbalzi) i protagonisti fra gli Spurs che bombardano i Pistons dall'arco (18 triple) e centrano la settima vittoria in 12 gare. A livello individuale fa meglio Nicolo' Melli, che gioca si' 4 minuti ma mette a referto 5 punti (0/1 da due, 1/3 da tre e 2/2 ai liberi) nel 120-98 con cui New Orleans piega Indiana. Decisivi Ingram (24 punti) e Holiday (20 punti), con i Pelicans che continuano a dare importanti segnali di ripresa (quarta vittoria nelle ultime cinque uscite) dopo i 13 ko di fila. In testa alla Western Conference si confermano i Lakers, che cancellano la sconfitta nel derby superando 128-120 Portland (24 punti per Kuzma, 21 punti e 16 assist per LeBron James) ma dietro non molla Denver, trascinata da Jokic (31 punti, 10 rimbalzi e 10 assist) nel 119-110 su Memphis. Tengono il passo anche Houston (108-98 su Brooklyn, 44 punti e 10 rimbalzi per Harden) e Dallas (31 punti, 15 assist e 12 rimbalzi per Doncic nel 141-121 su Golden State). La prima forza a Est resta invece Milwaukee dove, out Antetokounmpo, sale in cattedra Khris Middleton: 21 punti nel 111-110 su Orlando. Al secondo posto ecco Miami, che la spunta all'overtime per 117-116 su Philadelphia mentre Toronto si prende la sua rivincita su Boston dopo il ko a Natale: 113-97 con 30 punti di Lowry e 20 di Ibaka. (ITALPRESS). glb/red 29-Dic-19 10:48