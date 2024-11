Violenza donne, Morgana “Per noi è sempre 25 novembre”

PALERMO (ITALPRESS) – “Ricordiamo ogni giorno che bisogna contrastare la violenza sulle donne. Nella nostra carta intestata riportiamo in alto ‘È sempre 25 novembre’ quindi ogni giorno per noi è il 25 novembre. Facciamo questa battaglia come mondo dello sport perché teniamo che il mondo dello sport porti avanti questi ideali e lo facciamo convinti come siamo convinti che dobbiamo combattere tutte le violenze, quelle tra calciatori, quelle sugli arbitri, quelle che sono le violenze di genere e le violenze sulle donne. E’ un impegno che ormai da anni la Federcalcio siciliana ha assunto e lo porta avanti con tanta determinazione”.

Così il presidente della LND Sicilia, Sandro Morgana, a margine del convegno “Stop violenza contro le donne”, organizzato presso la sede del comitato di Ficarazzi, in provincia di Palermo.

“Ci muoviamo promuovendo sempre l’attività di calcio femminile, quindi stiamo crescendo molto, stiamo crescendo nelle attività maggiori, nelle attività minori, nelle attività giovanili e stiamo crescendo in maniera uniforme, cercando di garantire uguaglianza e parità alle donne. Questa è la cosa importante: uguaglianza nell’utilizzo delle strutture, uguaglianza negli impegni finanziari, uguaglianza in tutti i sensi, perché riteniamo che questa sia la strada giusta che dobbiamo seguire e che dobbiamo perseguire”.

(ITALPRESS).