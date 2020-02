Virus Cina, cancellata gara di Formula E di marzo a Sanya

ROMA (ITALPRESS) – "A causa della continua diffusione del coronavirus e dopo una stretta consultazione con i dipartimenti competenti della provincia di Hainan e del governo municipale di Sanya, Formula E, assieme alla FIA, alla Federazione degli sport automobilistici e motociclistici della Repubblica popolare cinese (CAMF) e all'Enova Holdings, ha deciso di non far disputare la gara di Sanya, inizialmente prevista per il 21 marzo 2020". Questa la nota emessa oggi dagli organizzatori del circo di Formula E. "Adottate le misure necessarie per garantire la salute e la sicurezza del personale viaggiante, dei partecipanti al campionato e degli spettatori, che rimane di fondamentale importanza", si legge ancora nella nota odierna. (ITALPRESS). pdm/abr/red 02-Feb-20 13:44