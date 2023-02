Vita notturna “selvaggia” a Palermo, sequestrato un pub

La vita dei residenti del centro storico di Palermo è sempre più difficile, assediati da pub che, ogni giorno e fino a tarda ora, disturbano la quiete pubblica incuranti delle esigenze di chi vi abita. Ecco perché si moltiplicano gli sforzi degloi agenti della polizia municipale, che hanno intensificato i controlli ispettivi. Proprio nell’ambito di uno di essi, lo scorso fine settimana, su esposto dei residenti gli agenti sono intervenuti in via Alessandro Paternostro, dove, all’atto del sopralluogo, in un locale era in corso un evento musicale con emissioni sonore e diffusione amplificata a porte aperte oltre l’orario consentito. Il tutto con la presenza di numerosi avventori. I proprietari del pub, inoltre, avevano occupato un’abbondante porzione della sede stradale antistante con sedie e tavolini, costringendo i veicoli a deviare per un’altra strada.

Dal controllo visivo, formale e documentale del locale è emerso che la struttura era priva di ogni titolo autorizzativo amministrativo e fiscale e anche l’occupazione di suolo pubblico, nello spazio esterno antistante, era abusiva.

Immediato il sequestro.