von der leyen “Grazie Italia, l’Europa s’e’ desta”

ROMA (ITALPRESS) – "Grazie Italia, l'Europa s'e' desta". Cosi' la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, pronunuciando queste parole in italiano nel suo intervento agli Stati generali organizzati dal Governo italiano a Villa Pamphili. "Grazie Italia. Il tuo Governo ha preso misure coraggiose (per l'emergenza Covid, ndr), chiedendo al popolo di restare a casa per lunghe settimane e mesi. Questo richiedeva coraggio ma ha funzionato e hai aperto la strada per gli altri stati membri", ha aggiunto. "Sono state prese anche misure coraggiose per il lavoro, protetto le aziende e limitato i danni all'economia e dopo la profonda caduta dei mesi passasti l'attivita' economica sta gradualmente riprendendo. Sappiamo che la ripresa sara' una sfida generazionale, non solo per l'Italia ma per l'intera Europa. Oggi posso dire: lo spirito dei fondatori e' tornato. L'Europa e' tornata", ha concluso. (ITALPRESS). fil/ads/red 13-Giu-20 13:07