von der Leyen “NextGenerationEU e Italia binomio perfetto”

MILANO (ITALPRESS) – "Il nostro piano da 800 miliardi di euro serve per potenziare e modernizzare l'economia europea e il NextGenerationEU e l'Italia sono un binomio perfetto". Così la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen intervenendo all'evento "La Bocconi, l'Italia, l'Europa" all'ateneo milanese in tributo a Mario Monti. "L'Italia sta ricevendo più di 190 miliardi euro per investimenti e riforme – ha sottolineato – Già quasi 67 miliardi di euro sono stati consegnati all'Italia e il loro impatto sta iniziando ad essere molto visibile". "Ma oltre a investimenti senza precedenti, il NextGenerationEU ha anche promosso alcune riforme cruciali, che gli italiani stavano aspettando da tanti anni: Uno di questi è la riforma della pubblica amministrazione. Ma anche riforme per ridurre i ritardi di pagamento e la burocrazia per le piccole imprese, o accelerare le procedure per l'energia rinnovabile", ha spiegato von der Leyen. "Come dici tu, Mario: le riforme sono il motore dell'economia italiana e possono davvero aumentare il vostro recupero", ha aggiunto. Foto: agenziafotogramma.it (ITALPRESS). xh7/tvi/red 07-Dic-22 12:47