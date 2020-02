Weinstein riconosciuto colpevole di violenza sessuale e stupro

NEW YORK (ITALPRESS) – Harvey Weinstein, produttore cinematografico sotto i riflettori negli Stati Uniti per diversi scandali a sfondo sessuale, e' stato riconosciuto colpevole dalla giuria di New York per crimini sessuali e stupro, al termine di un processo in cui sei donne hanno testimoniato contro di lui confermando che le avesse aggredite sessualmente. La giuria ha assolto pero' Weinstein dalle due principali accuse contro di lui relative ai capi di aggressione sessuale predatoria. Scontera' in carcere i giorni da qui alla sentenza conclusiva. (ITALPRESS). mam/mgg/red 24-Feb-20 19:05