WindTre, migliore operatore per gestione clienti nei punti vendita

ROMA (ITALPRESS) – WINDTRE, azienda guidata da Jeffrey Hedberg, per il quinto anno consecutivo, è al primo posto, come operatore di telefonia, per "l'eccellente servizio di assistenza ai clienti nei suoi punti vendita e per il servizio ADSL". Lo rileva lo studio denominato "I Migliori in Italia – Campioni del Servizio", curato dall'autorevole Istituto Tedesco di Qualità e Finanza. "I prestigiosi riconoscimenti attribuiti a WINDTRE, sottolinea Gianluca Corti, Chief Commercial Officer di WINDTRE, premiano le scelte dell'azienda che si è posta come obiettivo quello di avvicinare le persone attraverso la tecnologia, supportandole ogni giorno nelle sfide del presente grazie alla 'Top Quality Network' e alle nuove ed efficaci soluzioni pensate per i nostri clienti, attraverso una rinnovata rete di negozi su tutto il territorio nazionale". I risultati della ricerca dell'Istituto Tedesco di Qualità e Finanza, pubblicati stamani dal giornale la Repubblica, sono frutto di un'approfondita indagine, basata su 232mila pareri espressi direttamente dai consumatori, sul servizio ricevuto da 1319 aziende, in 152 diversi settori dell'economia italiana. (ITALPRESS). mgg/com 26-Ott-20 14:39