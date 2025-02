Windtre supporta Mabasta, studenti di Palermo e Bari contro il Bullismo

PALERMO (ITALPRESS) – In occasione della Giornata nazionale contro bullismo e cyberbullismo del 7 febbraio, WINDTRE annuncia il suo supporto a Mabasta – Movimento Anti Bullismo Animato da STudenti Adolescenti. Attualmente, sono oltre 800 le ragazze e i ragazzi coinvolti nell’avvio del progetto, in più di 35 classi, dell’Istituto Tecnico Tecnologico Panetti Pitagora di Bari a dicembre, e nell’Istituto Tecnico Pio La Torre di Palermo, tra il 13 e il 14 febbraio. L’iniziativa proseguirà nel corso dell’anno, raggiungendo altre scuole superiori in Italia.

Il fenomeno è trasversale. Secondo l’ultima indagine Health Behaviour in School-aged Children, lo studio internazionale promosso dall’Ufficio regionale per l’Europa dell’OMS, il bullismo riguarda infatti sia le ragazze, sia i ragazzi. Dallo studio emerge che il cyberbullismo, inoltre, è in crescita. I tredicenni coinvolti sono più del 15%, gli adolescenti di 15 anni sono circa il 10%.

Cristina Tedeschi, Culture, People Inclusion & Communication Director di WINDTRE, ha dichiarato: “Con questo progetto, vogliamo sensibilizzare le giovani generazioni su tematiche importanti e attuali come l’odio in rete e il bullismo. Insieme a Mabasta, promuoviamo il dialogo tra insegnanti, studenti e studentesse e l’approccio peer-to-peer per affrontare il bullismo, rendendo tutte e tutti parte attiva del cambiamento culturale. Questa iniziativa si aggiunge alle iniziative concrete di WINDTRE per una cultura aperta e rispettosa di ogni identità, in linea con le certificazioni che attestano il nostro impegno per l’equità e l’inclusione e il nostro supporto al Centro Antiviolenza S.O.S. Lei del Policlinico Gemelli”.

Mirko Cazzato, fondatore e team leader di Mabasta, ha commentato: “Siamo oltremodo felici e orgogliosi di avere al nostro fianco, in questo progetto, un gruppo così importante come WINDTRE, soprattutto nel contesto della giornata più emblematica per il nostro movimento. Il 7 febbraio è, infatti, non solo la Giornata nazionale contro bullismo e cyberbullismo, è anche il giorno del nostro 9° Anniversario. Questo è un progetto a cui teniamo particolarmente in quanto tocca due città per certi versi difficili ed i ragazzi del Team Mabasta sono pronti e motivati ad incontrare e interagire con gli oltre 800 studenti coinvolti. Ancora una volta cercheremo di renderli sensibili al tema e proattivi. E’ importantissimo che siano gli studenti stessi ad impegnarsi in prima persona nella prevenzione e contrasto ad ogni forma di bullismo”.

A supporto della collaborazione con Mabasta e in concomitanza con l’annuncio del progetto, WINDTRE diffonderà inoltre sui social i tre cortometraggi realizzati all’interno del Laboratorio di Alta Formazione nel Cinema di Istituto Europeo di Design, OffiCine-IED. Il progetto ha avuto la supervisione artistica di Silvio Soldini ed è stato realizzato da Niccolò Braggion, Riccardo Casiccia, Alice Gnech, Edoardo Maione e Jacopo Mutti. Tre, in particolare, i temi su cui si focalizzano i corti: il cyberbullismo, la diffusione non consensuale di immagini e il Cyber stalking.

